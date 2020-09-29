Путин продлил доплаты медикам

Президент России Владимир Путин продлил действующий механизм доплат медикам, борющимся с коронавирусом, на октябрь 2020 года. Об этом он заявил на совещании с правительством из-за пандемии. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.

С ноября 2020 года глава государства в соответствии с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой предложил перейти на новый вариант доплат — по факту отработанного времени. В ходе совещания Голикова заявила, что по мнению руководителей медицинских учреждений и медицинского сообщества, именно такой подход является социально справедливым.

Действующий механизм доплат медикам подразумевает, что врачи, работающие в стационарах с инфицированными коронавирусом, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры получают по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц.

Врачам скорой помощи доплачивается по 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей скорой помощи — по 25 тысяч рублей.