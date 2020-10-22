Доплаты российским медикам захотели продлить на год

Российские власти захотели продлить на 2021 год доплаты медикам, работающим с коронавирусными больными. Средства для этого предусмотрены в резервном фонде правительства, заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

По словам министра, правительство собирается более точно определять время, когда медицинские работники непосредственно работают в «красной зоне». «Именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования», — сказал Силуанов.

Президент России Владимир Путин в апреле 2020 года предложил установить доплаты для медиков, которые работают с инфицированными коронавирусом больными. После этого сроки выплаты неоднократно продлевались. В сентябре глава государства пролонгировал их до конца октября. С ноября Путин в соответствии с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой предложил перейти на новый вариант доплат — по факту отработанного времени.

В настоящее время врачи, лечащие инфицированных коронавирусом, получают дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей. Младший медперсонал за работу в «красной зоне» получает по 25 тысяч рублей, врачи скорой помощи — по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей — по 25 тысяч рублей.