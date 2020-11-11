Врач оценил безопасность дезинфекции помещений от вирусов

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов оценил безопасность дезинфекции помещений от вирусов в беседе с радио Sputnik.

«Такая обработка ведется веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась. Есть группы веществ для применения в разных условиях», — пояснил эксперт.

Однако, по словам специалиста, если нарушить инструкцию и использовать внутри плохо проветриваемого помещения выделяющие большое количество активного хлора вещества, теоретически это может навредить людям. Водовозов уточнил, что дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для людей, однако из-за них могут появиться головные боли, тошнота и слабость.

Токсиколог также добавил, что аллергии на дезинфектанты не бывает, но любое химическое вещество может быть «триггером сужения бронхов, раздражителем».

В начале июня сообщалось, что российские ученые разработают новый способ очищения помещений от коронавируса при помощи долговечных и недорогих ультрафиолетовых светодиодов. Специалисты планируют получить светодиод с очень короткой длиной волны, поскольку только в таком случае он позволит эффективно очищать замкнутые пространства от инфекции.