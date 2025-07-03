В России указали на одну деталь в сообщении о смерти замглавкома ВМФ России под Курском

В Курской области еще могут идти бои с украинскими подразделениями. На эту деталь в сообщении о смерти в регионе заместителя командующего Военно-морского флота (ВМФ) России указал в Telegram российский политолог Георгий Бовт.
«Значит, в Курской области, увы, все еще идут бои с оккупантами», — написал в блоге эксперт.
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О смерти замглавкома ВМФ сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Из его публикации следует, что вместе с командиром под удар попал его товарищ офицер Нариман Шихалиев. Выжить ему также не удалось.
По информации СМИ, трагедия произошла из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины.