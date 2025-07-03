Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:58, 3 июля 2025Ценности

Кайли Дженнер опубликовала фото в крошечном бикини и прозрачном топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 27-летняя бизнесвумен предстала в крошечном бикини с гороховом принтом. Упомянутый комплект, состоящий из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера, подчеркивал ее фигуру. Поверх купальника звезда надела прозрачный топ.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Ее образ дополнила массивная соломенная сумка. В то же время Дженнер распустила локоны, надев на запястье цветную резинку для волос.

В июне известная телеведущая обругала Кайли Дженнер за признание в пластике. Оливия Эттвуд заявила, что любит честность, но по поводу признаний Дженнер испытывает смешанные чувства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о последних задачах погибшего под Курском заместителя главкома ВМФ

    Россиянки порассуждали о плохо целующихся мужчинах

    Звезда «Ливерпуля» и сборной Португалии погиб в страшной автокатастрофе. Что произошло и чем известен футболист?

    Мужчина спрятался от полицейских в кустах и угнал их машину

    Майонез в России станет полезным

    Названы полезные продукты при болях в суставах

    Девочка из России упала в штормовое море Турции после удара током и попала на видео

    Россиянин учинил расправу над мужчиной на глазах его детей из-за спора в очереди в кассу

    Открыт способ победить рак без химиотерапии

    В России указали на одну деталь в сообщении о смерти замглавкома ВМФ России под Курском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости