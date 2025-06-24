Известная телеведущая обругала Кайли Дженнер за признание в пластике

Телеведущая Эттвуд обругала телезвезду Дженнер за признание в пластике

Известная британская телеведущая Оливия Эттвуд обругала американскую телезвезду Кайли Дженнер за признание в пластике. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

Знаменитость заявила, что любит честность, но по поводу признаний Дженнер испытывает смешанные чувства. По ее мнению, сестре Ким Кардашьян стоило рассказать о себе правду 10 лет назад. «Я полностью за честность, но сейчас, кажется, стало модно быть открытой книгой. Хотелось бы, чтобы мы получили от нее эту энергию много лет назад», — высказалась Эттвуд.

Кроме того, собеседница портала отметила, что предпринимательница все еще молчит о проделанных хирургических вмешательствах. «Мы знаем, что грудь Кайли ненастоящая. Но мы также знаем, что у нее есть филлеры в губах. А как насчет липосакции и бразильской подтяжке ягодиц? Тела Кардашьянов не созданы в спортзале», — подчеркнула Эттвуд.

Ранее Кайли Дженнер неожиданно раскрыла правду о пластике тела. Тогда телезвезда призналась, что в ее груди стоят силиконовые импланты.