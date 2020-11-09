Россиянам описали простой способ избавиться от коронавируса на деньгах

Для обеззараживания банкнот в домашних условиях россиянам потребуется медицинский спирт, пульверизатор и время. Таким простым способом эфире радио Sputnik поделился эксперт Союза бонистов Роман Леонов.

«Если человек уж очень всего боится, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. На них не будет ни одного микроба, бактерии и вируса. Налейте в пульверизатор чистый спирт, попрыскайте», — посоветовал он. При этом специалист отговорил граждан пользоваться для дезинфекции денег утюгом: от этого бумага становится хрупкой и ломкой, а при частой глажке купюры начнут ломаться, трескаться и «превращаться в труху».

Леонов напомнил, что, когда деньги попадают в систему расчетно-кассовых центров ЦБ, они в течение определенного срока — около 25 дней — лежат в хранилищах. По данным вирусологов, за этот срок вирусы на бумаге умирают, пояснил эксперт.

В апреле из-за пандемии коронавируса россияне начали отказываться от использования наличных денег на фоне пандемии коронавируса. Как сообщает Роскачество, доля безналичных расчетов россиян впервые превысила траты наличными — показатель составил 50,4 процента.

В декабре «Гознак» ответил на сообщения о купюрах, являющихся рассадниками инфекций. Там назвали наличность в России чистой из-за высоких стандартов по выводу из обращения ветхих денег и своевременного уничтожения загрязненных банкнот Банком России. При производстве наличности в стране используют антисептики, они воздействуют на бактерии, грибки и вирусы, повышают антимикробные свойства бумаги.

Однако на безопасность российских банкнот влияют не только технологии, но и их владелец. Хозяевам денег посоветовали избегать при хранении и использовании наличности сырости и грязи. Также там призвали мыть руки после контакта с купюрами.