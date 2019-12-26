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Российские деньги назвали чистыми

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Денежное обращение в России назвали очень чистым. Так «Гознак» ответил на сообщения о купюрах, являющихся рассадниками инфекций, передает ТАСС.

Утверждение Роспотребнадзора о заразных деньгах в пресс-службе «Гознака» назвали неприменимым к российским банкнотам. Наличность в России назвали чистой, причиной этому — высокие стандарты по выводу из обращения ветхих денег. Также отметили своевременное уничтожение загрязненных банкнот Банком России. В «Гознаке» рассказали, что при производстве наличности в стране используют антисептики, они воздействуют на бактерии, грибки и вирусы, повышают антимикробные свойства бумаги.

Однако на безопасность российских банкнот влияют не только технологии, но и их владелец, пояснили в пресс-службе. Хозяевам денег посоветовали избегать при хранении и использовании наличности сырости и грязи. Также там призвали мыть руки после контакта с купюрами.

Ранее 26 декабря в Роспотребнадзоре рассказали о связи между деньгами и гриппом. В ведомстве пояснили, что вирус сохраняется на купюрах до двух недель, поэтому можно заболеть, имея дело с наличностью.

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