Названы самые грязные в мире деньги

Ученые из Турции, Нидерландов и Германии выяснили, на банкнотах какой страны проще всего передаются бактерии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно результатам исследования, самой грязной валютой оказался румынский лей. Кроме того, бактерии охотно задерживаются на американских и канадских долларах, а также индийских рупиях.

Отмечается, что валюта Румынии оказалась на первом месте в рейтинге самых грязных денег из-за полимеров, которые используются в банкнотах для их долговечности, а также борьбы с подделками.

За это открытие они получили Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) по экономике. 29-я церемония вручения наград проходила в Гарвардском университете в четверг, 12 сентября.

В качестве шуточного денежного вознаграждения специалисты получили 10 триллионов зимбабвийских долларов одной купюрой. На момент выпуска банкноты ее рыночная стоимость составляла примерно 40 американских центов.

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