Найдено решение полувековой загадки физики

Ученые Массачусетского технологического института придумали способ, с помощью которого сухую длинную макаронину можно сломать на две части. Как правило, она ломается на три или более частей, и в 2005 году физики объяснили, почему так происходит. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Впервые внимание на загадку спагетти обратил физик Ричард Фейнман в середине XX века, который пытался выяснить, как сделать так, чтобы макаронины при сгибании разделялись на две равные части. Позднее французские ученые, получившие за свою работу Шнобелевскую премию, пришли к выводу, что спагетти и любые другие тонкие стержни ломаются посередине, при этом возникает волна деформации, которая нарушает целостность стержня в другой его части. Однако оставалось неизвестным, что нужно сделать, чтобы макаронины ломались пополам.

Согласно новой научной работе, это произойдет только при специфической деформации стержня. Ученые создали машину, которая скручивала спагетти различной толщины и ломала их пополам. В большинстве случаев макаронины разделялись на две равные части. При этом спагетти нужно скручивать на 270 градусов и сгибать со скоростью три миллиметра в секунду.

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