Найдено решение главной космологической загадки десятилетия

Ученые из Южной Кореи, Франции и Индии под руководством российского физика Алексея Старобинского решили главную космологическую загадку десятилетия, предложив новое описание космологической постоянной (темной энергии). Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, препринт доступен на сайте arXiv.org, сообщает Институт теоретической физики имени Льва Ландау РАН.

Специалисты предложили модель, в которой космологическая постоянная медленно распадается на темную материю. Скорость данного процесса не зависит от внешних условий и подчиняется исключительно внутренним свойствам самой темной энергии.

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Физики рассмотрели три возможных канала распада темной энергии. Первый подразумевает, что она распадается в точности как радиоактивные ядра. Во втором случае предполагается, что темная энергия переходит в реально существующую темную материю. Согласно третьему варианту, темная энергия распадается на гипотетическое темное излучение, которое качественно похоже на обычное излучение, но состоит из других безмассовых или очень легких частиц, практически не взаимодействующих с видимой материей.

«Анализ показал, что вторая модель лучше остальных позволяет объяснить как существующие космологические параметры наблюдаемой Вселенной, так и ее эволюцию в прошлом. Из нее вытекает, что время полураспада темной энергии по этому каналу не менее чем в 17 раз превосходит возраст Вселенной. Другими словами, если распад темной энергии на темную материю и происходит, то он идет очень медленно», — сказал Старобинский.

Предложенная модель позволяет объяснить аномалию в наблюдаемых параметрах красных смещений. Гипотеза авторов допускает проверку в ходе наблюдений барионных осцилляций в обширных группах далеких галактик и квазаров.

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