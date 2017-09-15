Наука и техника
 

Шнобелевскую премию вручили за «вагинальную» музыку и жидких котов

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В Гарвардском университете в Кембридже, штат Массачусетс, прошла церемония вручения Шнобелевской (Ig Nobel) премии за 2017 год — шутливого аналога Нобелевской премии. В числе прочих приз получили ученые, которые доказали, что плод реагирует на музыку, доносящуюся из помещенного во влагалище матери устройства, а также исследователь, изучивший агрегатное состояние котов. Об этом сообщает Reuters.

Победителями в области экономики стали Мэтью Роклофф (Matthew Rockloff) и Нэнси Грир (Nancy Greer) из Австралии, которые выяснили, что прикосновение к живому крокодилу усиливает желание делать высокие ставки. Результаты исследования, в котором приняли участие 103 человека, показали, что мозг неверно интерпретирует нервное возбуждение от контакта с опасной рептилией как волнение от везения в игре.

Шнобелевскую премию мира получили ученые из Швейцарии. Они доказали, что игра на духовом инструменте австралийских аборигенов — диджериду — помогает справиться с обструктивным апноэ во сне (кратковременная задержка дыхания) и избавиться от храпа. Ежедневная музыкальная практика позволяет укрепить верхние дыхательные пути и облегчить дыхание.

Джеймс Хиткот (James Heathcote), терапевт из английского графства Кент, стал обладателем приза за работу, показавшую что размер ушей с возрастом увеличивается из-за притяжения Земли. Другой победитель, французский ученый Марк-Антуан Фарден (Marc-Antoine Fardin), показал, что кошки, с точки зрения физики, могут считаться жидкостями. На исследование его вдохновили фотографии питомцев, которые забрались в различные емкости. Он доказал, что у кошек имеется текучесть, подобная той, что наблюдается у ледников, и тело животных постепенно приобретает форму сосуда.

Лауреатами стали также французские нейробиологи, которые нашли в мозге человека зону (базальные ганглии), отвечающую за отвращение к сыру, и итальянские исследователи, обнаружившие, что однояйцовые близнецы зачастую не могут различить друг друга на фотографиях. Шнобелевскую премию также получило открытие женского пениса и мужского влагалища у пещерных насекомых Бразилии, изучение рациона летучих мышей-вампиров и выяснение механики разлива кофе от небольших импульсов.

Наконец, Луис Палларес Аниорте (Luis Pallares Aniorte) из Испании удостоился награды в области акушерства. Он доказал, что у плода меняется выражение лица в ответ на «вагинальную» музыку, доносящуюся из устройства, помещенного в половые пути беременной женщины.

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