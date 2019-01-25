Названа самая популярная банкнота для подделок

Банкноту номиналом в пять тысяч рублей подделывали в 2018 году чаще всего. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на материалы Банка России.

Регулятор отмечает, что общее количество поддельных денежных купюр в России уменьшилось на 15 процентов и составило 38,5 тысяч. Их номинальная стоимость — 149,2 миллиона рублей. Однако фальшивомонетчики стали еще чаще подделывать купюры номиналом в пять тысяч рублей. Количество выявленных подделок увеличилось на три процента и составило 27,8 тысячи, а их общая сумма достигла 138,8 миллиона рублей. При этом количество подделок купюр меньшего номинала упало: тысячерублевые банкноты стали реже подделывать на 45,9 процента, а номиналом в пять сотен рублей — на 15,5 процента.

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В связи с вводом купюр нового номинала (200 и 2000) в России стали появляться и их подделки, однако в незначительном объеме (19 и 384 штуки соответственно) и низкого качества (распечатанные на цветном принтере). Количество фальшивых иностранных валют изменилось незначительно — 2579 штук (2590 штук в 2017 году). По-прежнему 91 процент от всех подделок иностранных валют составляют американские доллары (2352 штук). На втором месте — евро.

Ранее глава Гознака Аркадий Трачук предложил провести редизайн пятитысячной купюры, поскольку старый образец был разработан в середине 90-х годов. Окончательное решение примет Центробанк. Введение купюр новых номиналов пока не требуется, поскольку после введения двухсотрублевых и двухтысячных купюр сформировался полноценный ряд, считают в ЦБ.

Популярность пятитысячной купюры у фальшивомонетчиков в 2018 году даже привело к небольшому коллапсу — банки попросили россиян воздержаться от использования пятитысячных купюр из-за всплеска подделок.

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