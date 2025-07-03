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12:58, 3 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Предсказано влияние отказа США от поставок оружия Украине на сроки СВО

Военный эксперт Живов предрек ослабление защиты Украины без поставок США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Если США полностью откажется от военных поставок Украине и начнется дефицит снарядов, то Россия сможет добиться значимых результатов в зоне специальной военной операции (СВО) за полгода, считает военный эксперт Алексей Живов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Если, условно говоря, они совсем останутся без поставок американского оружия и начнут испытывать дефицит боеприпасов полноценный, мы, наверное, можем добиться больших результатов за полгода», — сказал Живов.

Он уточнил, что сейчас США решили не передавать Украине только одну поставку боеприпасов с высокоточным вооружением. В результате у Украины будет меньше снарядов для диверсий и ударов на большие расстояния.

Из того, что действительно может повлиять, — это отказ передавать ракеты для Patriot. Если это соответствует действительности, то Украине будет гораздо труднее отбиваться от наших крылатых ракет и беспилотников, то есть мы сможем более тщательно уничтожать военную инфраструктуру и логистику противника

Алексей Живоввоенный эксперт

Однако пока отказ США отправлять одну из поставок для Украины не катастрофа, так как 80% потерь у обеих сторон от обычных дронов, уточнил эксперт.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил, что Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. В их числе десятки ракет для систем ПВО Patriot.

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