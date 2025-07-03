Предсказано влияние отказа США от поставок оружия Украине на сроки СВО

Военный эксперт Живов предрек ослабление защиты Украины без поставок США

Если США полностью откажется от военных поставок Украине и начнется дефицит снарядов, то Россия сможет добиться значимых результатов в зоне специальной военной операции (СВО) за полгода, считает военный эксперт Алексей Живов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Если, условно говоря, они совсем останутся без поставок американского оружия и начнут испытывать дефицит боеприпасов полноценный, мы, наверное, можем добиться больших результатов за полгода», — сказал Живов.

Он уточнил, что сейчас США решили не передавать Украине только одну поставку боеприпасов с высокоточным вооружением. В результате у Украины будет меньше снарядов для диверсий и ударов на большие расстояния.

Из того, что действительно может повлиять, — это отказ передавать ракеты для Patriot. Если это соответствует действительности, то Украине будет гораздо труднее отбиваться от наших крылатых ракет и беспилотников, то есть мы сможем более тщательно уничтожать военную инфраструктуру и логистику противника Алексей Живов военный эксперт

Однако пока отказ США отправлять одну из поставок для Украины не катастрофа, так как 80% потерь у обеих сторон от обычных дронов, уточнил эксперт.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил, что Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. В их числе десятки ракет для систем ПВО Patriot.