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13:06, 3 июля 2025Моя страна

Майонез в России станет полезным

Новосибирские ученые занимаются созданием полезного майонеза
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дарья Селенская / ТАСС

Новосибирские ученые занимаются созданием полезного майонеза, в основе которого — бобы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В НГТУ отметили, что самое удачное сочетание получилось в образцах соусов с виноградным маслом, с гидролизатами зеленого гороха, красной чечевицы и с кунжутным маслом.

Кроме того, в таком соусе вместо яйца, в отличие от классического варианта, используют растворы изолятов и гидролизатов.

«Соусы смогут разнообразить рацион с пользой для здоровья. В будущем планируют сделать больше видов», — отмечают администраторы канала.

Ранее диетолог Луис Самора рассуждал о том, что многие худеющие люди переходят с традиционного майонеза на более легкий, однако, по его мнению, положительный эффект от подобной замены весьма сомнителен.

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