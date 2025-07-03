Майонез в России станет полезным

Новосибирские ученые занимаются созданием полезного майонеза

Новосибирские ученые занимаются созданием полезного майонеза, в основе которого — бобы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В НГТУ отметили, что самое удачное сочетание получилось в образцах соусов с виноградным маслом, с гидролизатами зеленого гороха, красной чечевицы и с кунжутным маслом.

Кроме того, в таком соусе вместо яйца, в отличие от классического варианта, используют растворы изолятов и гидролизатов.

«Соусы смогут разнообразить рацион с пользой для здоровья. В будущем планируют сделать больше видов», — отмечают администраторы канала.

Ранее диетолог Луис Самора рассуждал о том, что многие худеющие люди переходят с традиционного майонеза на более легкий, однако, по его мнению, положительный эффект от подобной замены весьма сомнителен.