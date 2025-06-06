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14:27, 6 июня 2025Забота о себе

Пользу популярного у худеющих людей продукта оценили

Диетолог Самора призвал при похудении заменить легкий майонез на йогурт
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sara Cervera / Unsplash

Многие худеющие люди переходят с традиционного майонеза на более легкий, однако положительный эффект от подобной замены весьма сомнителен, считает диетолог Луис Самора. Пользу популярного продукта он оценил в разговоре с изданием Vanitatis.

Самора подчеркнул, что даже в легком майонезе содержится большое количество жира. Кроме того, подобная маркировка на продукте негативно воздействует на психику.

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Врач предупредил, что человек, думая о пользе легкого майонеза, добавит его в блюдо в большем количестве. В результате у него на тарелке окажется много калорий, что вредно при похудении. В заключение специалист добавил, что капля майонеза должна быть как максимум размером с грецкий орех, а также призвал и вовсе заменить его на йогурт.

Ранее врач Инна Решетова заявила, что некоторые продукты ускоряют старение. По ее словам, сладости в рационе необходимо ограничить.

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