Врач предупредила об ускоряющих старение продуктах

Врач Решетова: Злоупотребление сахаром ускоряет старение

Злоупотребление продуктами с большим количеством сахара ускоряет старение организма. Об этом предупредила главный врач Института долголетия РНЦХ им. академика Петровского Инна Решетова в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам эксперта, скорость старения связана с гликацией — процессом, при котором молекулы сахаров в организме связываются с белками, в том числе «белком молодости» коллагеном. Гликация нарушает нормальную структуру коллагена и образует соединения, которые откладываются в коже, суставах, связках и кровеносных сосудах.

«Итогом становится ускоренное старение, боли в суставах, ограничение подвижности человека. А утолщение стенок сосудов приводит к их повышенной жесткости, что вносит вклад в развитие гипертонии, повышает риски инфарктов и инсультов», — объяснила Решетова.

Она добавила, что из-за гликации также заметно стареет кожа. По этой причины у еще не старых людей, которые злоупотребляют быстрыми углеводами, в том числе конфетами и выпечкой, часто бывает дряблая, пересушенная, морщинистая, кожа с пигментными пятнами.

Помимо сладостей, на уровень гликации влияют жареные продукты, особенно если они готовятся на масле и покрываются корочкой. Старение может ускорить и недосып, так как именно во время полноценного сна организм активно синтезирует коллаген.

Ранее врач-диетолог Екатерина Ширшова рассказала, как замедлить старение. По ее словам, сделать это поможет правильное питание.