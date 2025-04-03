Россиянам рассказали о возможности замедлить старение

Диетолог Ширшова: Правильное питание замедлит старение

Скорость старения можно значительно замедлить, если грамотно подобрать образ жизни и питания. О привычках, которые приближают старость, россиян предупредила врач-диетолог Екатерина Ширшова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, есть несколько ключевых факторов, ускоряющих старение организма. Первым из них является гликация — процесс повреждения тканей, при котором избыток сахара взаимодействует с белками и жирами в организме. Такое случается при чрезмерном употреблении простых углеводов, в том числе сладостей, приводящих к образованию вредных веществ AGEs. AGEs повреждают коллаген и эластин, таким образом ухудшая упругость кожи и состояние сосудов. Чтобы избежать этого, врач посоветовала чаще выбирать сложные углеводы (крупы, бобовые, овощи) вместо простых.

Второй фактор — недостаток белка. Дефицит белка ускоряет потерю мышечной массы, снижает плотность костей и нарушает выработку коллагена. «Оптимальным решением будет умеренное потребление белка — для людей до 60 лет рекомендуется 1,2–1,6 грамма белка на килограмм веса, а после 60 лет — 0,8–1,2 грамма при условии регулярной физической активности», — рассказала Ширшова.

Третий фактор — хроническое воспаление, которое часто связано с нехваткой омега-3 жирных кислот. Для избегания недостатка можно есть больше жирной рыбы и морепродуктов, при этом снизив потребление продуктов, богатых омега-6 (растительные масла, полуфабрикаты, фастфуд). Процесс старения также ускоряют нарушение сна и фотостарение кожи, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей. Врач рекомендовала спать не менее семи часов и пользоваться солнцезащитными средствами с SPF.

Ранее врач-педиатр «Инвитро-Воронеж» Елена Алексенцева назвала важные привычки для поддержания здоровья. Она посоветовала соблюдать режим дня и вовремя ложиться спать.