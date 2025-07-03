Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:03, 3 июля 2025Путешествия

Девочка из России упала в штормовое море Турции после удара током и попала на видео

Shot: Девочка из России упала в море в Турции после удара током на пирсе отеля
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Девочка из России получила удар током на пирсе отеля в Турции и упала в штормовое море. Происшествие попало на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

По данным источника, жители Московской области Дмитрий и Виктория отдыхали с девятилетней дочкой в пятизвездочной гостинице Siu Collectio в Кемере. За 10 дней пребывания туристы заплатили 350 тысяч рублей.

В первый вечер семья пошла на прогулку по территории и вышла на пирс, чтобы сфотографироваться. Там девочка схватилась за канат и получила сильный удар током. Она не смогла разжать пальцы и упала в море.

Отец бросился спасать дочь и тоже взялся за канал. По словам Виктории, ее супруг сильно кричал от боли и тоже не мог отпустить веревку. Когда мать попыталась прийти на помощь, ее также ударило током. В итоге Дмитрий все же смог вытащить дочь из воды.

Уточняется, что отец и девочка получили сильные ушибы — в море было неглубоко, и они ударились о камни. Туристов госпитализировали.

Позже выяснилось, что внутри каната был провод от фонаря. В отеле отказались выплатить постояльцам компенсацию, однако предложили остаться еще на неделю бесплатно. Россияне отказались и подали заявление в местную полицию.

Родители пожаловались, что их дочь все еще не пришла в себя от пережитого стресса. Она почти ничего не ест из-за тошноты, не выходит из номера и боится моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о последних задачах погибшего под Курском заместителя главкома ВМФ

    Россиянки порассуждали о плохо целующихся мужчинах

    Звезда «Ливерпуля» и сборной Португалии погиб в страшной автокатастрофе. Что произошло и чем известен футболист?

    Мужчина спрятался от полицейских в кустах и угнал их машину

    Майонез в России станет полезным

    Названы полезные продукты при болях в суставах

    Девочка из России упала в штормовое море Турции после удара током и попала на видео

    Россиянин учинил расправу над мужчиной на глазах его детей из-за спора в очереди в кассу

    Открыт способ победить рак без химиотерапии

    В России указали на одну деталь в сообщении о смерти замглавкома ВМФ России под Курском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости