Появились подробности о последних задачах погибшего под Курском заместителя главкома ВМФ

Заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаил Гудков, который погиб в боях под Курском, должен был участвовать в реформе сил морской пехоты. Такие подробности о последних поставленных перед офицером задачах появились у «АиФ Приморье».
Издание выяснило, что Гудков на занимаемом посту курировал все береговые войска и подразделения морской пехоты ВМФ.
В рамках задуманной властями реформы на базе бригад в России планировали создать дивизии морской пехоты, оснастив их тяжелым вооружением и авиацией.
О гибели Гудкова сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко 3 июля.
Он отметил, что вместе с командиром в боях в Курской области не стало и офицера Наримана Шихалиева. Глава региона принес соболезнования близким Гудкова и Шихалиева.