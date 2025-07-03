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13:00, 3 июля 2025Россия

Появились подробности о последних задачах погибшего под Курском заместителя главкома ВМФ

Зам главкома ВМФ Гудков должен был участвовать в реформе сил морской пехоты
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Первый Севастопольский» / VK

Заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаил Гудков, который погиб в боях под Курском, должен был участвовать в реформе сил морской пехоты. Такие подробности о последних поставленных перед офицером задачах появились у «АиФ Приморье».

Издание выяснило, что Гудков на занимаемом посту курировал все береговые войска и подразделения морской пехоты ВМФ.

В рамках задуманной властями реформы на базе бригад в России планировали создать дивизии морской пехоты, оснастив их тяжелым вооружением и авиацией.

О гибели Гудкова сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко 3 июля.

Он отметил, что вместе с командиром в боях в Курской области не стало и офицера Наримана Шихалиева. Глава региона принес соболезнования близким Гудкова и Шихалиева.

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