Открыт способ победить рак без химиотерапии

NSR: Наночастицы и ультразвук борются с раковыми клетками без вреда для здоровья

Ученые из Китайской академии наук нашли способ превращать ультразвук в «переключатель» для точечного лечения рака. Новый подход позволяет активировать лекарство непосредственно внутри опухоли, сводя к минимуму побочные эффекты и не повреждая здоровые ткани. Результаты исследования опубликованы в журнале National Science Review.

Специалисты использовали наночастицы, внутри которых находился неактивный препарат и катализатор. При воздействии низкоинтенсивного ультразвука внутри опухоли запускалась химическая реакция: препарат «включался» и начинал воздействовать на раковые клетки. Ключевым элементом стал натуральный кофермент NADH — вещество, уже присутствующее в организме, которое поддерживало реакцию.

На модели колоректального рака у мышей метод дал впечатляющий результат: рост опухолей подавлялся на 99 процентов, а две трети животных полностью выздоровели. При этом у подопытных не наблюдалось повреждений здоровых тканей или системной токсичности — одного из главных рисков при химиотерапии.

Авторы отмечают, что технология может стать основой для нового класса безопасных и высокоточных противораковых препаратов. В ближайших планах — адаптация метода к другим видам опухолей и подготовка к клиническим испытаниям на людях.

Ранее стало известно, что низкие дозы витамина D могут повысить эффективность химиотерапии у женщин с раком груди. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition and Cancer, показало: у пациенток, принимавших по 2000 МЕ витамина D в день, опухоль исчезала почти в два раза чаще, чем в группе плацебо.