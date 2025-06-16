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12:41, 16 июня 2025Наука и техника

Открыта новая польза витамина D

Nutr Cancer: Витамин D повышает эффективность химиотерапии при раке груди
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: FotoHelin / Shutterstock / Fotodom

Низкие дозы витамина D могут повысить эффективность химиотерапии у женщин с раком груди — к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Ботукату при Университете штата Сан-Паулу. Исследование показало: у 43 процентов участниц, получавших добавку в 2000 МЕ витамина D в день, опухоль исчезла после курса лечения, тогда как в группе плацебо — лишь у 24 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition and Cancer (Nutr Cancer).

В исследовании приняли участие 80 женщин старше 45 лет, все они проходили неоадъювантную химиотерапию для подготовки к операции по удалению опухоли. У большинства уровень витамина D был ниже нормы — менее 20 нг/мл. Уже спустя шесть месяцев прием добавки помог стабилизировать его уровень и, вероятно, повлиял на иммунный ответ организма.

По словам одного из авторов работы, хирурга-онколога Эдуарду Карвалью-Пессоа, витамин D — доступная альтернатива дорогим препаратам, усиливающим действие химиотерапии. Ученые подчеркивают, что доза в 2000 МЕ в сутки в разы ниже терапевтической для восполнения дефицита, а значит, безопасна.

Ранее ученые рассказали, что витамин D может замедлять биологическое старение. Исследование выявило, что у людей, ежедневно принимавших витамин D3, теломеры — защитные участки хромосом — сокращались медленнее. Этот эффект соответствует омоложению организма примерно на три года по сравнению с плацебо-группой.

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