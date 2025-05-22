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13:26, 22 мая 2025Наука и техника

Раскрыта удивительная польза витамина D

AJCN: Витамин D замедляет биологическое старение организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Michele Blackwell / Unsplash

Добавки витамина D могут существенно замедлять биологическое старение организма. Об этом сообщили американские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Исследование было сосредоточено на теломерах — особых участках на концах хромосом, которые защищают генетический материал и укорачиваются с возрастом. Сокращение длины теломер связано с повышенным риском хронических заболеваний, включая рак, диабет и сердечно-сосудистые нарушения.

В ходе эксперимента более 1000 участников в возрасте от 50 лет принимали витамин D3 (2000 МЕ в день) либо плацебо. Их биологический возраст оценивали по длине теломер в лейкоцитах в начале исследования, а также через 2 и 4 года.

Результаты показали: прием витамина D3 значительно замедлял сокращение теломер. Эффект был сопоставим с «выигрышем» почти трех лет биологического времени по сравнению с группой плацебо. При этом омега-3 жирные кислоты, также изучавшиеся в исследовании, не показали значимого влияния на длину теломер.

Ранее ученые раскрыли и другую пользу витамина D. Французское исследование показало, что высокие дозы холекальциферола могут замедлять развитие рассеянного склероза на ранних стадиях. Участники, принимавшие витамин D, реже сталкивались с рецидивами и показывали лучшие результаты МРТ, что подтвердило противовоспалительное действие вещества и его потенциал в профилактике неврологических нарушений.

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