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13:16, 26 марта 2025Наука и техника

Обнаружена неожиданная польза витамина D

JAMA: Высокие дозы витамина D замедляют прогрессирование рассеянного склероза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Французские ученые впервые доказали, что высокие дозы витамина D способны существенно замедлить развитие рассеянного склероза на самых ранних стадиях. Клиническое исследование, опубликованное в JAMA, показало, что прием холекальциферола (витамина D3) значительно снижает активность заболевания.

В исследовании приняли участие 316 человек в возрасте от 18 до 55 лет, у которых в последние три месяца была зафиксирована первая атака на центральную нервную систему — так называемый клинически изолированный синдром, который часто предшествует рассеянному склерозу. Все участники имели пониженный уровень витамина D в крови и не получали других препаратов для контроля заболевания.

Пациенты были случайным образом разделены на две группы: одна получала по 100 000 международных единиц витамина D каждые две недели, вторая — плацебо. Лечение продолжалось два года, в течение которых отслеживались клинические проявления болезни и данные МРТ.

Через 24 месяца у пациентов, принимавших витамин D, признаки активности болезни наблюдались в 60 процентах случаев, тогда как в группе плацебо — в 74 процентах. Также у них в среднем позже наступал первый рецидив — через 432 дня против 224. Дополнительные показатели МРТ, включая количество новых или увеличенных очагов поражения, также были значительно лучше у группы с витамином D.

Авторы исследования считают, что высокие дозы витамина D могут стать доступной и безопасной альтернативой или дополнением к базовой терапии, особенно в тех странах, где доступ к дорогостоящим препаратам ограничен. В будущем ученые планируют протестировать комбинированные схемы лечения, включающие витамин D, для пациентов с выраженным дефицитом этого витамина и высоким риском прогрессирования заболевания.

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