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Шойгу объявил начало массовой вакцинации военных от COVID-19

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Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Массовая вакцинация от коронавируса пройдет в российской армии. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс».

«В соответствии с поручением президента, началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

По его словам, всего планируется привить более 400 тысяч военных. К настоящему моменту вакцину от COVID-19 получили 2,5 тысячи военнослужащих. До конца года эта цифра увеличится до 80 тысяч.

В начале сентября Шойгу был вакцинирован отечественным препаратом от коронавируса. Тогда же он говорил, что первыми в армии прививку на добровольной основе получат медики и командиры всех уровней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл дату начала массовой вакцинации населения. По его словам, это произойдет после Нового года.

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