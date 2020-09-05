Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в эфире телеканала «Россия» о своем самочувствии после прививки от коронавируса, передает РИА Новости.

«Вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений», — сказал он, порекомендовав привиться всем.

Глава Минобороны отметил, что согласился на вакцинацию, «чтобы развеять последние сомнения, что это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь».

Шойгу привился российской вакциной от коронавируса 4 сентября. Тогда он сообщил, что в российской армии первыми прививку от СOVID-19 могут получить медики и командиры всех уровней

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса Путин объявил 11 августа. Позже стало известно, что «Спутник V» уже испытала одна из дочерей президента. В Москве планируется начать вакцинацию с 5 сентября.