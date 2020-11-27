Россия
 
Последние новости
Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина
Разработчик «ЭпиВакКороны» назвал срок появления иммунитета после прививки
Лукашенко в маске пришел в «красную зону» коронавирусной больницы
На видео «успешного» пуска новой российской 53Т6М заметили «отлетевший обломок»
Россияне массово устремятся в отпуск по одному маршруту летом 2021 года
Журналистка из зависти обругала идеальные тела звезд старше 50 лет
В Гидрометцентре рассказали о «раздвоении» циклона «Таня»
Обвинения в адрес уволенного ведущего «Битвы экстрасенсов» назвали местью
Додон пригрозил вывести молдаван на улицы после слов Санду о Приднестровье
Новости партнеров
Прослушать новость

Появились данные о состоянии первых привитых от COVID-19 пожилых россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора.

Первые добровольцы старше 60 лет получили вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков, трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале проекта «стопкоронавирус.рф».

По данным Рыжикова, испытания на пожилых начались 21 ноября, в вакцинации приняли участие 25 россиян. Привитые не жаловались на состояние. «Никаких особенностей в части реактогенности мы не знаем», — добавил специалист.

Ранее в Минздраве раскрыли результаты испытаний на пожилых первой российской вакцины «Спутник V» от центра имени Гамалеи. В министерстве рассказали, что серьезные нежелательные побочные эффекты не проявились. Исследователи выявили антительный ответ у людей из старших возрастных групп, но в Минздраве призвали дождаться завершения испытаний, это произойдет в конце декабря.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19 — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минздраве раскрыли результаты испытаний вакцины «Спутник V» на пожилых
Российские вакцины от коронавируса внесли в список жизненно важных лекарств
Роспотребнадзор назвал преимущества «ЭпиВакКороны»