В Минздраве раскрыли результаты испытаний вакцины «Спутник V» на пожилых

Серьезных нежелательных побочных эффектов в ходе испытания вакцины «Спутник V» на пожилых россиянах не наблюдается, раскрыла главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в эфире телеканала «360».

По ее словам, значительных побочных эффектов не наблюдалось. Кроме того, эксперты отмечали антительный ответ у людей старших возрастных групп. При этом специалист отметила, что необходимо дождаться завершения испытаний, первые результаты будут в середине декабря.

Ранее разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили англо-шведской компании AstraZeneca начать совместные испытания препаратов. Российские специалисты «Спутника V» указали, что комбинированные вакцины могут оказаться важными для ревакцинации.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.