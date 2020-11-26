Россия предложила скомбинировать «Спутник V» и оксфордскую вакцину

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили англо-шведской компании AstraZeneca начать совместные испытания препаратов. Об этом сообщается в Twitter «Спутник V».

Российские специалисты обратили внимание на то, что испытания, в ходе которых добровольцы получали полную дозу вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, показали эффективность 62 процента. «Если они будут проводить новое клиническое испытание, мы предлагаем попробовать комбинировать инъекции AstraZeneca со "Спутником V" для повышения эффективности», — сказано в сообщении. Разработчики «Спутника V» указали, что комбинированные вакцины могут оказаться важными для ревакцинации.

24 ноября сообщалось, что эффективность первой российской вакцины от коронавируса превысила 95 процентов. На 42-й день после первой инъекции (21-й день после второй инъекции) предварительные данные показали эффективность более чем на 95 процентов. К этому моменту у добровольцев уже сформировался устойчивый иммунный ответ.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.