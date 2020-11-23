В способности вакцины защитить всех от COVID-19 усомнились

Ведущий разработчик вакцины от COVID-19, создаваемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, профессор Эндрю Поллард усомнился в способности препарата защитить от коронавируса всех. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, результаты трех из планирующихся к закупе Британией вакцин-кандидатов показывают, что они могут остановить госпитализации и тяжелое течение болезни. Однако им гораздо сложнее предотвратить течение заболевания в мягкой форме. «Вероятно, что ни одна из вакцин не защитит всех», — сказал Поллард, уточнив, что препараты могут снизить тяжесть симптомов у заразившихся коронавирусом.

Говоря о том, приспособлены ли разрабатываемые вакцины к возможной мутации вируса, специалист пояснил, что ученым необходимо больше времени для адаптации препаратов к новым штаммам инфекции.

Ранее представители компании AstraZeneca рассказали, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал среднюю эффективность на уровне 70 процентов. В ходе исследований также выяснилось, что защита от COVID-19 появляется спустя 14 дней после получения двух доз вакцины.