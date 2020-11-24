Разнообразие вакцин от коронавируса оказалось опасным

Появление десятков различных вакцин от коронавируса от разных производителей поставило под угрозу победу над пандемией. Многообразие лекарств провоцирует экономический феномен, известный как «парадокс выбора», написал обозреватель Bloomberg Питер Кой (Peter Coy).

Он обратил внимание, что разнообразие препаратов на рынке опасно, поскольку делает выбор одного лекарства слишком сложным для человека. В результате многие могут вообще отказаться от идеи вакцинации.

Согласно стандартной экономической теории, чем шире у компании продуктовая линейка, тем лучше для продаж. Однако исследование потребительского поведения, проведенное в начале 2000-х в США, показало, что дела обстоят в точности наоборот.

Тогда в одном из супермаркетов штата Калифорния посетителям предлагали попробовать несколько видов варенья и купить понравившееся. Одной группе потребителей предлагалось оценить 6 джемов, другой — 24. Выяснилось, что в первом случае 30 процентов человек, попробовавших товары, в итоге сделали покупку. Во второму случае число покупателей составило только 3 процента.

«Широкий выбор продуктов на первый взгляд может показаться очень привлекательным для потребителей, но на практике он снижает их мотивацию к покупке», — говорилось в результатах исследования.

Выбор одной вакцины от коронавируса между препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и теми, которые находятся на стадии разработки, окажется сложнее, чем выбор между вареньем из персиков или киви, отметил Кой. У людей присутствуют страхи перед использованием нового лекарства, несмотря на его клинические испытания.