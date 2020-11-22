«Спутник V» сделают дешевле американских аналогов

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» станет намного дешевле американских аналогов — вакцин Pfizer и Moderna. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте, посвященном российскому препарату.

В твите говорится, что применять Pfizer, Moderna и «Спутник V» необходимо дважды: сначала ставится первая доза, затем — вторая. При этом цена была заявлена исключительно за единичный компонент всей вакцины. Например, если доза Pfizer оценена в 19,5 доллара, то стоимость обеих доз составит около 39 долларов. За два компонента вакцины Moderna надо заплатить около 50-74 долларов, говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель раскрыл стоимость готовящейся вакцины от коронавируса. По его словам, цена одной дозы составит для европейских стран от 25 до 37 долларов в зависимости от объемов заказа.

О регистрации «Спутника V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи стала первой в мире вакциной от COVID-19. Ранее в ноябре разработчики подали заявку на ее сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона» — прошла регистрацию 14 октября. Пептидную вакцину с искусственно синтезированными белками разработал центр «Вектор».