Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко во время визита в Ереван передал армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС в субботу, 21 ноября.

Мурашко также отметил, что российские специалисты готовы оказать армянским коллегам практическую и консультативную помощь в вопросах лечения пациентов с COVID–19, а также в вопросах работы отделений травматологии и нейрохирургии.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что две первые российские вакцины от коронавируса отвечают двум главным критериям — они абсолютно безопасны и эффективны. Ранее он отмечал, что Россия готова сотрудничать по вакцинам с другими странами.

О регистрации «Спутник V» Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи стала первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Ранее в ноябре разработчики подали заявку на ее сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона» — прошла регистрацию 14 октября. Пептидную вакцину с искусственно синтезированными белками разработал центр «Вектор».