Путин назвал два главных критерия российских вакцин от коронавируса

Две первые российские вакцины от коронавируса отвечают двум главным критериям — они абсолютно безопасны и эффективны, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 20 ноября.

«Россия накопила солидный научный и клинический опыт борьбы с коронавирусом, прорабатывает с другими странами возможность поставок вакцин», — отметил российский лидер, выступая на саммите АТЭС в режиме видеоконференции.

Ранее глава государства уже говорил о безопасности и эффективности российских вакцин против COVID-19. Он также отметил, что Россия готова сотрудничать по вакцинам с другими странами, и призвал не политизировать этот процесс.

О регистрации российский вакцины «Спутник V» Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи стала первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Ранее в ноябре разработчики подали заявку на ее сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Сейчас ее клинические исследования проводятся в России, Индии, Бразилии и других государствах.

Вторая российская вакцина — «ЭпивВакКорона» — прошла регистрацию 14 октября. Пептидную вакцину с искусственно синтезированными белками разработал центр «Вектор». Кроме того, в настоящий момент центр имени Чумакова разрабатывает еще одну вакцину.