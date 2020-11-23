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Объяснена низкая стоимость российской вакцины от коронавируса

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Кадр: пресс-служба Минздрава РФ / РИА Новости

Цена российской вакцины от коронавируса будет ниже иностранных аналогов и составит около 15-20 долларов за дозу. Как объяснил источник радиостанции «Говорит Москва», причиной ее более низкой стоимости являются компоненты.

Цена американского препарата производства Moderna составляет 25-37 долларов, а стоимость вакцины Pfizer — 19,5 доллара. Собеседник радиостанции пояснил, что такие вакцины производят из нуклеозидтрифосфатов, которые являются дорогим реактивом. Компоненты, которые применяют для приготовления российской вакцины на аденовирусном векторе, более традиционные, их производят в большом количестве, и они не такие дорогие.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что объявит стоимость вакцины «Спутник V» на текущей неделе. В октябре 2020 года в Федеральной налоговой службе (ФАС) говорили, что цена одной дозы препарата не будет выше тысячи рублей.

В октябре в РФПИ ответили на критику международных ученых в адрес российской вакцины от коронавируса. Исследователи усомнились в ее безопасности и эффективности. Глава фонда Кирилл Дмитриев заявил, что Западу необходимо избавляться от негативных предубеждений в отношении препарата, созданного в России. Он пояснил, что такие установки не позволяют людям получить объективную и честную информацию о лекарстве.

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