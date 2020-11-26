Российский эпидемиолог рассказал о течении COVID-19 после прививки

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о течении COVID-19 у пациентов, которые могут заразиться им после прививки. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, болезнь будет протекать легче и без осложнений.

«Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор», — сказал Горелов. Эпидемиолог уточнил, что если человек заразится коронавирусом после вакцинации, то у него не будет пневмонии, поражения сердца, почек, и энцефалопатии — замедления реакции.

Горелов предупредил, что даже после вакцинации следует продолжать использовать маски. «Ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции, если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих», — сказал он.

С начала ноября стало известно сразу о нескольких зарубежных вакцинах от коронавируса, успешно прошедших продвинутые фазы клинических испытаний. Среди них совместный препарат американской Pfizer и немецкой BioNTech, а также вакцина от американской Moderna.

О регистрации российский вакцины «Спутник V» Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи стала первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.