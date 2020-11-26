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Раскрыта опасность намеренного заражения коронавирусом ради антител

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов раскрыл опасность преднамеренных попыток заразиться коронавирусом, чтобы выработать антитела к заболеванию. Об этом сообщает радио Sputnik.

Дурманов отметил, что эта идея появилась около 300–350 лет назад, когда свирепствовала оспа и не существовало вакцины от заболевания. «Да, действительно, люди, которые заражались оспой преднамеренно, умирали не так часто, как если это было бы нечаянное заражение. От нечаянного заражения погибали 34 процента, а от преднамеренного — 3 процента», — рассказал он.

По словам эксперта, желающим намеренно заразиться коронавирусом придется смириться с неизвестным исходом такой авантюры. Он добавил, что существует риск возникновения тяжелого течения заболевания.

Дурманов подчеркнул, что результат будет зависеть, в частности, от иммунологического статуса и генетического профиля человека, а также от того, есть ли в его крови антитела к прежним коронавирусным инфекциям.

Ранее сообщалось, что вирусологи зафиксировали изменения в структуре штаммов коронавируса по сравнению с весной, что может потребовать сезонного обновления вакцин. Ученые сделали такой вывод благодаря сравнению весенней структуры штаммов SARS-CoV-2 с теми, которые выделяет вирус в осенний подъем заболеваемости. При регулярности подобных изменений биологические свойства вируса изменятся.


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