Вирусолог заявил об изменяющейся структуре коронавируса

Вирусологи зафиксировали изменения в структуре штаммов коронавируса по сравнению с весной, что может потребовать сезонного обновления вакцин, заявил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев. Его слова передает ТАСС.

Ученые сделали такой вывод благодаря сравнению весенней структуры штаммов SARS-CoV-2 с теми, которые выделяет вирус в осенний подъем заболеваемости. Игнатьев добавил, что при регулярности подобных изменений биологические свойства вируса изменятся.

«Если коронавирус станет сезонным заболеванием и будет каждый год вызывать подъем заболеваемости, то необходимо учитывать именно структуру штаммов, которые будут циркулировать, и оценивать риск использования вакцин, приготовленных на старых штаммах, по отношению к новому сезону», — пояснил ученый.

Центр Чумакова разрабатывает собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. В таких препаратах используют искусственно ослабленные вирусы, которые не могут вызвать заболевание, либо убитые вирусы.

Ранее Игнатьев объяснил, что уровень антител после COVID-19 постоянно падает в динамике, в итоге иммунитет к вирусу может исчезнуть совсем. Когда стойкость организма к коронавирусу упадет до критической точки, человеку нужно будет вакцинироваться.