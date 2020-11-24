Российские вакцины от коронавируса внесли в список жизненно важных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении российских вакцин от коронавируса в перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно распоряжению, список пополнится на 25 препаратов, включая вакцины. Их внесут чуть раньше — в начале декабря 2020 года. Таким образом планируется обеспечить их доступность.

С 2021 года перечень жизненно важных лекарств будет расширен до 788 препаратов. Распоряжение также вносит в список четыре новых лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Речь идет о талиглюцеразе, альфе, окрелизумабе, симоктоког альфе и эмицизумабе.

О внесении вакцин в перечень Мишустин объявил 23 ноября. Он уточнил, что в список попадут все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от наименований, и подчеркнул, что они должны быть доступны всем, кто хочет получить прививку.

Мишустин добавил, что правительство также упростило процедуру регистрации новых медицинских изделий, в том числе с применением искусственного интеллекта. Речь идет о приборах для диагностики онкологических заболеваний и тех, что используются в хирургии для мониторинга состояния пожилых пациентов или реабилитации.

На данный момент в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса — «Спутник V» от центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.