Все российские вакцины от коронавируса внесут в список жизненно важных лекарств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с инфекцией, передает «Интерфакс».

Мишустин уточнил, что в перечень будут включены все имеющиеся вакцины от COVID-19 вне зависимости от их наименований. Он подчеркнул, что препараты должны быть доступны всем, кто хочет сделать прививку.

Премьер-министр добавил, что с 2021 года в перечень войдет еще 25 новых препаратов, многие из которых «достаточно дорогие». Он заявил, что правительство в том числе упростило процедуру регистрации новых медицинских изделий, в частности, с использованием технологий искусственного интеллекта. Речь идет о приборах, применяемых для диагностики онкологических заболеваний и в хирургии для мониторинга состояния пожилых пациентов или реабилитации.

На данный момент в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. О регистрации первой, «Спутник V» от центра имени Гамалеи, президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Препарат выпустили в гражданский оборот 8 сентября.

Вторую вакцину, «ЭпиВакКорона», разработал центр «Вектор», она прошла регистрацию 14 октября. Препарат планируется выпустить в гражданский оборот до конца 2020 года. Третий российский препарат разрабатывает центр имени Чумакова, его массовый выпуск запланирован на февраль 2021 года.