Россия
 
Последние новости
Путин подписал закон о налоге для богатых
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
Российская стюардесса обокрала летящего из Сочи пассажира
Баста рассказал о конфликте с Карпиным и попытке тренера сорвать его концерт
В Петербурге водитель люксового внедорожника устроил смертельную аварию
Пуск недоделанной «Ангары» перенесли
Слово 2020 года не смогли выбрать
Названа дата открытия катка на ВДНХ 
Российская телеведущая объявила об уходе с Первого канала
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы сроки выпуска в гражданский оборот второй российской вакцины от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Вторая российская вакцина от COVID-19, разработанная центром «Вектор», будет выпущена в гражданский оборот до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

На данный момент выпущено 25 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», до конца года планируется суммарно выпустить 50 тысяч доз, уточнили в ведомстве.

18 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным доложила, что в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз первой российской вакцины «Спутник V». По ее данным, в ноябре предполагается достигнуть показателей в 653 тысячи доз, а в декабре – 2,2 миллиона доз. После ее выступления российский лидер призвал выпускать больше препаратов в гражданский оборот.

Путин объявил о регистрации «Спутник V» 11 августа, разработка стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. «ЭпивВакКорона» прошла регистрацию 14 октября. В стране также разрабатывается третий препарат, этим занимается центр имени Чумакова, планируется, что массовый выпуск начнется в феврале 2021 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вирусолог сравнил эффективность российской и оксфордской вакцин от коронавируса
Вирусолог спрогнозировал частоту вакцинации от COVID-19 для россиян
Путин пообещал предоставить отечественные вакцины «нуждающимся странам»