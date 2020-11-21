Президент России Владимир Путин пообещал предоставить отечественные вакцины «нуждающимся странам». Текст выступления президента на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) был опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что поддерживает проект ключевого решения саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Путин также заявил, что препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием.

Глава государства рассказал, что в России уже готовы вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», и добавил, что третья отечественная разработка уже на подходе.

Во время выступления Путин также заявил, что первые российские вакцины от коронавируса отвечают двум главным критериям — они абсолютно безопасны и эффективны. Он подчеркнул, что Россия накопила солидный научный и клинический опыт борьбы с коронавирусом и прорабатывает с другими странами возможность поставок вакцин.

О регистрации российский вакцины «Спутник V» Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи стала первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Ранее в ноябре разработчики подали заявку на ее сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Сейчас ее клинические исследования проводятся в России, Индии, Бразилии и других государствах.

Вторая российская вакцина — «ЭпивВакКорона» — прошла регистрацию 14 октября. Пептидную вакцину с искусственно синтезированными белками разработал центр «Вектор». Кроме того, в настоящий момент центр имени Чумакова разрабатывает еще одну вакцину.