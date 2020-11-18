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Путин призвал выпускать больше вакцин в гражданский оборот

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал выпускать больше вакцин в гражданский оборот. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

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«Конечно, количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин нужно увеличить», — заявил российский лидер.

Перед этим вице-премьер Татьяна Голикова доложила на совещании, что в России выпущено в гражданский оборот 58 тысяч доз вакцины «Спутник V». Она добавила, что на сегодняшний день на некоторых производственных площадках есть «неплохие результаты», и ожидается увеличение объема поставок. Предполагается, что в ноябре показатели достигнут 653 тысяч доз, в декабре — 2,2 миллиона, уточнила она.

Ранее Путин заявил, что 48 часов — слишком долгий срок для тестирования на коронавирус, так как длится двое суток. По словам президента, в это время человек, который может быть болен, общается с членами семьи или коллегами. Он напомнил о существовании более быстрых тест-систем. Голикова в свою очередь назвала это предельным сроком получения результатов.

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