Путин остался недоволен 48-часовым тестированием на коронавирус

Президент России Владимир Путин назвал 48-часовое тестирование на коронавирус слишком долгим. Свое недовольство глава государства высказал в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.

«48 часов — это двое суток, за это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи», — сказал он.

Глава государства напомнил о существовании более быстрых тест-систем.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова назвала 48 часов предельным сроком получения результата.

Ранее в ходе совещания Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране складывается непросто.

В России за последние сутки выявили 20 985 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864). Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 1991 998.