В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

В России за последние сутки умерли 456 пациентов с коронавирусом — эти цифры стали рекордными за время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 18 ноября.

456 пациентов с коронавирусом умерли в России за последние сутки

Кроме того, за последние 24 часа выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3 процента не имели клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 34 387 летальных исходов среди зараженных COVID-19.

В мире с начала пандемии умерли свыше 1,3 миллиона человек, сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов озвучил два прогноза относительно окончания пандемии: по оптимистичному сценарию эпидемия закончится через год, по пессимистичному — через два года.