Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Кремль анонсировал совещание у Путина по ситуации с коронавирусом
Россиянам рассказали об опасности антисептика после мытья рук с мылом
Алексей Учитель посчитал несправедливым поданный сыном Цоя иск в суд
Глава WADA пообещал помогать властям США в реализации «акта Родченкова»
В Азербайджане рассказали о полном уничтожении территорий Нагорного Карабаха
Обама рассказал о своих муках из-за распада Сирии
Россиян предупредили о проблемах с продажей текилы
Назван вред металлических чехлов для смартфонов
Студенты МГУ потребуют в суде вернуть часть платы за обучение из-за дистанционки
В Москве блогер и топ-менеджеры банка отдали мошеннику 10,5 миллиона рублей 
Новости партнеров
Прослушать новость

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России за последние сутки умерли 456 пациентов с коронавирусом — эти цифры стали рекордными за время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 18 ноября.

456
пациентов с коронавирусом
умерли в России за последние сутки

Кроме того, за последние 24 часа выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3 процента не имели клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 34 387 летальных исходов среди зараженных COVID-19.

В мире с начала пандемии умерли свыше 1,3 миллиона человек, сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов озвучил два прогноза относительно окончания пандемии: по оптимистичному сценарию эпидемия закончится через год, по пессимистичному — через два года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом
В Роспотребнадзоре оценили рост заболеваемости COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре объяснили рост числа новых случаев COVID-19