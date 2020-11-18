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В России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за последние сутки выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

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Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864). Меньше всего — в Ненецком (7) и Чукотском (5) автономных округах. Полностью выздоровели 25 179 человек, умерли — 456.

С начала пандемии в России зарегистрировали 1991 998 случаев коронавируса в 85 регионах, 34 387 летальных исходов и 1 501 083 выздоровления.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России в целом наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, несмотря на то, что в регионах растет заболеваемость. Как объяснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов, число заражений растет за счет субъектов, а не Москвы, потому что везде разная интенсивность циркуляции инфекции. Рост числа новых случаев коронавируса в России он связал с увеличением охвата тестирования.

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