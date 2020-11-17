Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Роспотребнадзоре рассказали о мутировавшем варианте коронавируса из Сибири
Волочкова в слезах вступилась за Дзюбу и указала на подлость Черчесова
Описан план проведения корпоративов в Москве в условиях новых ограничений 
Лукашенко предостерег от начала «горячей войны» в Белоруссии
Хрусталев вышел на видеосвязь с Ургантом в эфире Первого канала
Центр «Вектор» начнет исследование своей вакцины от COVID-19 на пожилых
В московских школах продлили дистанционку из-за коронавируса
На Украине митингующие попытались заблокировать вход в Верховную Раду
Аномальное явление объяснили загадочными частицами темной материи
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре оценили рост заболеваемости COVID-19 в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В целом в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19, несмотря на рост заболеваемости в некоторых регионах. Такую оценку дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

По словам Горелова, в 25 регионах наблюдается закономерный рост заболеваемости, но в 60 протекают другие фазы. Заболеваемость COVID-19 в стране растет за счет субъектов, а не Москвы, потому что интенсивность циркуляции вируса везде разная.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить