В Роспотребнадзоре оценили рост заболеваемости COVID-19 в России

В целом в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19, несмотря на рост заболеваемости в некоторых регионах. Такую оценку дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

По словам Горелова, в 25 регионах наблюдается закономерный рост заболеваемости, но в 60 протекают другие фазы. Заболеваемость COVID-19 в стране растет за счет субъектов, а не Москвы, потому что интенсивность циркуляции вируса везде разная.