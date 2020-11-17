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В России коронавирусом заразились 22,4 тысячи человек за сутки

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

За последние сутки в России зарегистрировано 22 410 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего за время эпидемии в стране выявлено 1 971 013 инфицированных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (5882), Петербурге (2130), Подмосковье (839). Самые низкие показатели по заболеваемости зафиксированы в Ненецком округе (5) и на Чукотке (9).

Более 22 тысяч человек поправились за день, всего вылечились 1 475 904 пациентов. 442 зараженных умерли за сутки, в ходе пандемии скончались 33 931 жителей страны.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал способы снизить риск инфицирования вирусом. По его словам, в этом помогут хорошее питание, физическая активность, достаточный уровень витамина D, правильная одежда в холодное время года.

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