Стало известно об эксперименте по снижению смертности от COVID-19 в России

Компания «ГемаКор» проводит эксперимент по снижению уровня смертности от коронавируса, заявил биофизик, профессор МГУ, член-корреспондент РАН, профессор университета Пенсильвании в Филадельфии Фазли Атауллаханов. Его слова передает Znak со ссылкой на подкаст Анатолия Чубайса.

По словам профессора, эксперимент проводят в столичных больницах. Он направлен на проверку состояния системы свертывания у пациента всеми существующими методами оценки состояния свертывания крови, а также на подбор индивидуальной схемы лечения. «Одна из основных проблем, вызываемых вирусом, это образование тромбов там, где их не должно быть. Это массовые тромбозы в легких, которые являются одной из главных причин, почему легкие перестают работать», — сказал Атауллаханов.

Мировая практика, по его словам, показывает эффективность использования антикоагулянтов — веществ, которые тормозят свертывание. В настоящий момент специалисты также пытаются выяснить, как на отдельного пациента влияет индивидуально подобранная доза гепарина.

Ученый пояснил, что лечат пациентов двух групп: «одна группа пациентов лечится наилучшим на сегодняшний день образом, который дает довольно низкую смертность, а вторая группа лечится под контролем тромбодинамики и с коррекцией гепаринотерапии».

Предварительные результаты исследований показали, что индивидуальная доза препаратов помогает в три раза уменьшить долю тромбозов и до нуля сводит количество кровотечений. В перспективе индивидуализированное лечение, по словам исследователей, поможет уменьшить смертность от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что цена на препараты для лечения коронавирусной инфекции «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» была снижена в четыре раза.