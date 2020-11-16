Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В США назвали причину покупки Турцией российских С-400
Пашинян рассказал о своих «скулящих под стенами» противниках
Армия США получит «убийцу» российской «Арматы»
Джонсон ушел на самоизоляцию
Додон анонсировал серьезные изменения внутри Молдавии
В Госдуме назвали причину вероятной победы оппозиционера на выборах в Молдавии
ЦИК Молдавии представил первые результаты по президентским выборам
Ученые обнаружили убивающий коронавирус натуральный продукт
У российского полицейского нашли особняк за 60 миллионов рублей
Новости партнеров

Врач предупредил о риске смерти из-за антибиотиков при коронавирусе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Назначение антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям, в частности — к поражениям печени и сердца вплоть до развития аритмии. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов» Сергей Яковлев.

По его словам, в некоторых странах уже сложилась позиция не назначать антибиотики пациентам с COVID-19 из-за рисков антимикробной резистентности. «Многие антибиотики — не самые безобидные препараты, они могут вызывать серьезные побочные эффекты, — предупредил Яковлев. — Иногда — даже с фатальными нарушениями сердечного ритма. Их эффект по помощи пациентам с коронавирусом сомнительный, а вот риск — налицо».

Он также отметил, что не рекомендуется применять антибиотики и для профилактики бактериальных осложнений коронавируса. Это связано с тем, что риск бактериальной суперинфекции такими препаратами не снижается, поскольку у каждого из препаратов существует определенный спектр действия.

«Если попытки профилактики антибиотиком были, а заражение все же произошло, например, на фоне иммунодефицита у пациента, эта инфекция будет вызвана уже более устойчивыми микробами, и риск неэффективности антибактериальной терапии, а, значит, и летального исхода, будет значительно выше», — добавил Яковлев.

Ранее об опасности приема антибиотиков предупреждал и главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов. По его словам, назначение этих препаратов оправдано только при возникновении таких последствий, как лейкоцитоз или появление гнойной мокроты. В связи с этим Козлов призвал внимательно следить за приемом антибиотиков, назначенных врачом: четко следовать рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минздраве заявили об опасности приема антибиотиков при коронавирусе
Минздрав обеспокоился ростом употребления антибиотиков при коронавирусе
В Минздраве рассказали о влиянии антибиотиков на лечение COVID-19