Врач предупредил о риске смерти из-за антибиотиков при коронавирусе

Назначение антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям, в частности — к поражениям печени и сердца вплоть до развития аритмии. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов» Сергей Яковлев.

По его словам, в некоторых странах уже сложилась позиция не назначать антибиотики пациентам с COVID-19 из-за рисков антимикробной резистентности. «Многие антибиотики — не самые безобидные препараты, они могут вызывать серьезные побочные эффекты, — предупредил Яковлев. — Иногда — даже с фатальными нарушениями сердечного ритма. Их эффект по помощи пациентам с коронавирусом сомнительный, а вот риск — налицо».

Он также отметил, что не рекомендуется применять антибиотики и для профилактики бактериальных осложнений коронавируса. Это связано с тем, что риск бактериальной суперинфекции такими препаратами не снижается, поскольку у каждого из препаратов существует определенный спектр действия.

«Если попытки профилактики антибиотиком были, а заражение все же произошло, например, на фоне иммунодефицита у пациента, эта инфекция будет вызвана уже более устойчивыми микробами, и риск неэффективности антибактериальной терапии, а, значит, и летального исхода, будет значительно выше», — добавил Яковлев.

Ранее об опасности приема антибиотиков предупреждал и главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов. По его словам, назначение этих препаратов оправдано только при возникновении таких последствий, как лейкоцитоз или появление гнойной мокроты. В связи с этим Козлов призвал внимательно следить за приемом антибиотиков, назначенных врачом: четко следовать рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения.